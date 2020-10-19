Валуев сделал прогноз на бой Хабиба с Гэтжи

«Я думаю, что это будет затяжной поединок. Кто навяжет свою манеру, тот и будет королём. Гэтжи — это достаточно серьёзный соперник. Он уже полностью изучил Нурмагомедова. Его задачей будет не дать себя увести в партер, где Хабиб объективно лучше. Разумеется, у Гэтжи есть шансы на победу. Я не столь уверен, что эти шансы ему даст реализовать Хабиб, но они точно будут», — цитирует Валуева Sport24.