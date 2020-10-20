Ирландцу всего лишь придётся побывать в шкуре Орла.

Ну вот и настала долгожданная пора медиа-дней перед турниром UFC 254. Главные герои ивента – действующий чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель пояса временного чемпиона лиги Джастин Гэтжи , от тренировочного процесса перешли к общению с журналистами. И если Хайлайт в основном пылит и набрасывает в сторону Хабиба, провоцируя его команду на ответ, то Орла больше занимают вопросами о его планах.

Ещё полгода назад Нурмагомедов уверенно говорил о близком завершении активной карьеры бойца, сейчас же чемпион делает намёки на то, что слишком молод, чтобы задумываться о пенсии. Единственное, о чём Орёл говорит с неохотой, так это о реванше с Макгрегором. И вот, появился ещё один повод вывести эту тему на орбиту.

Накануне Дастин Порье подтвердил подписание контракта на бой с ирландским экс-чемпионом UFC. Поединок состоится в январе, что прямо подтверждает и сам Конор. В это сложно поверить, но от шутейных прожектов Ноториус вернулся к реальности. Правда, реальность эта у него особенная. Минувшей ночью производитель виски расписал очередную версию поединка, состоявшегося 2 года назад. Получается, что Конор взял 3 из 4 раундов у Хабиба. И если бы тот его не задушил, вполне мог победить по очкам.

Хабиб в понедельник, 21 октября, участвовал в эфире нескольких стримов и в итоге решил высказаться на тему возможного реванша:

«Если он победит Порье в лёгком весе, это [реванш] будет иметь смысл. Но если они подерутся в полусреднем весе, то как можно драться в 170 фунтах, а следующий бой проводить в 155 фунтах? Если хочешь пойти по лёгкому пути, то никогда не заслужишь ещё одного титульного боя. Если он будет драться в 170 фунтах — до свидания», — и это уже серьёзное заявление, должны мы вам признаться.

Для непосвящённых расскажем, в чём тут суть и почему это не понравится Конору. Возможно, Хабиб знает некоторые подробности соглашения Дастина, Конора и Даны Уайта. Но, судя по всему, ещё 5 дней назад о них не знал даже сам Дастин . Вероятно, они допускают бой в полусреднем весе, где соперникам нужно будет уложиться в 77 кг. И именно этот факт не может устроить Хабиба. Сейчас объясним, почему.

В реальной жизни рабочий вес Нурмагомедова составляет порядка 85 килограмм. Выступает Орёл в лёгком весе, где должен уложиться в 70 кг. И он уверяет, что с задачей уже практически справился. И с точки зрения действующего чемпиона, логики и регламента, контендеры должны сражаться в том же весе. Если Дастин и Конор сговорятся на полусреднюю весовую категорию, пусть топают к Камару Усману и требуют титульник у него. Нигериец, кстати, вряд ли откажет, но вот ни Порье, ни Макгрегору эта перспектива приятной не покажется.

Так вот, если ирландец жаждет реванша и желает побиться за пояс в лёгкой весовой категории, то и претендентский бой должен проводить в ней. И гонять столько же, сколько дважды будет делать Нурмагомедов. Справедливость, вот о чём постоянно говорит Хабиб, признавая, что, если всё будет по букве закона и честно, отказать в бое Макгрегору у него не будет никаких оснований. Дивизион он зачистил, теперь каждый из претендентов будет битым.