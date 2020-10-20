Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
ТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта

Мексиканский рестлер умер во время выступления на ринге

News.ru
2 часа назад
Мексиканский рестлер Луис Анхель Салазар потерял сознание и скончался прямо во время выступления на ринге.
Мексиканский рестлер умер во время выступления на ринге
Фото: principeaereo/instagram.comprincipeaereo/instagram.com
Как пишет Mas Lucha, 23-летний спортсмен принимал участие в парном противостоянии. Он рухнул на землю после удара в живот.
Вскоре рестлер попал в больницу, однако врачи не смогли его спасти. Медики диагностировали у Салазара кровоизлияние в мозг.
Ранее NEWS.ru писал, что американский боксёр Патрик Дэй умер после боя с соотечественником Чарльзом Конвеллом. Он был нокаутирован на ринге, после чего резко почувствовал себя плохо и был госпитализирован.
Бой состоялся 2 октября в Чикаго в андеркарде встречи украинца Александра Усика с американцем Чаззом Уизерспуном.
MMA,Александр Усик,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители