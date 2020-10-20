Мексиканский рестлер умер во время выступления на ринге

Мексиканский рестлер Луис Анхель Салазар потерял сознание и скончался прямо во время выступления на ринге.

Фото: principeaereo/instagram.com principeaereo/instagram.com

Как пишет Mas Lucha, 23-летний спортсмен принимал участие в парном противостоянии. Он рухнул на землю после удара в живот.

Вскоре рестлер попал в больницу, однако врачи не смогли его спасти. Медики диагностировали у Салазара кровоизлияние в мозг.

Ранее NEWS.ru писал, что американский боксёр Патрик Дэй умер после боя с соотечественником Чарльзом Конвеллом. Он был нокаутирован на ринге, после чего резко почувствовал себя плохо и был госпитализирован.