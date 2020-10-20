Бой Хабиба и Гэтжи пройдет без зрителей 

Поединок чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи пройдет без зрителей. Об этом РИА "Новости" сообщила представительница организаторов.

"Чтобы обеспечить безопасность мероприятия во время пандемии коронавируса, поединок пройдет без присутствия болельщиков, посмотреть бой можно лишь по телевизору или в интернете", — заявила представительница.

Поединок между Нурмагомедовым и Гэтжи пройдет 24 октября на турнире UFC 254 на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. Россиянин провел в профессиональной карьере 28 поединков и одержал 28 побед. В активе американца 22 победы и два поражения.

Ранее Гэтжи рассказал, что увидел в глазах Нурмагомедова во время дуэли взглядов.