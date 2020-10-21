Нурмагомедов пожаловался на особое давление в Абу-Даби 

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции, посвящённой турниру UFC 254, рассказал об ощущениях накануне боя с Джастином Гейтжи.

Здесь драться сложнее, тут больше давления. Но это всегда сложно, любой бой. Для меня это особенное время — драться во время пандемии, здесь, в Абу-Даби. Это будет очень сложно, — сказал Нурмагомедов в Абу-Даби.

Также россиянин ответил на популярный вопрос о красивом рекорде, до которого ему осталось две победы.

30-0? Я не люблю говорить об этом, мне надо сфокусироваться на Гейтжи, а не думать о будущем. Что будет дальше — это вам надо спросить у Дэйны (Уйта, главы UFC. —NEWS.ru), — сказал россиянин о своём будущем.

Как писал NEWS.ru, президент UFC Дэйна Уайт поделился своими ожиданиями от турнира UFC 254 в Абу-Даби, главным событием которого станет бой за титул чемпиона в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гейтжи.