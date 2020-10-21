Чендлер может заменить Хабиба или Гэтжи

Боец абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майкл Чендлер может заменить 24 октября россиянина Хабиба Нурмагомедова или американца Джастина Гэтжи, если будет такая необходимость, передает TMZ.
Отмечается, что спортсмен вылетит в Абу-Даби, чтобы быть в качестве запасного бойца.
"Конечно, я не хочу, чтобы несчастье постигло Хабиба или Гэтжи. Но им нужно было, чтобы кто-то был здесь в качестве запасного плана на случай, если кто-то не сможет драться", — сказал Чендлер.
Ранее сообщалось о том, что бой Хабиба и Гэтжи пройдет без зрителей.