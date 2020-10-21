Фергюсон пообещал подраться с Нурмагомедовым 

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон убежден, что проведет поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом он рассказал в беседе с журналистом Бреттом Окамото.

36-летний Фергюсон пообещал, что встретится с российским бойцом в октагоне до того, как Нурмагомедов уйдет из спорта. «Когда я вижу, как люди списывают меня со счетов, то думаю — да пошли они все <…> Я слышу страх в голосе Хабиба, когда ему нужно сказать что-нибудь острое про других. Он не может собраться. Я подерусь с ним рано или поздно», — отметил он.

14 октября Нурмагомедов высказался о Фергюсоне. Россиянин признался , что испытывает симпатию к американцу, но при этом считает его глупым.

Поединок между спортсменами в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) срывался неоднократно. Нурмагомедов должен был драться с Фергюсоном в апреле 2020-го. Россиянин снялся с боя на фоне пандемии и неясности относительно места проведения турнира. Ивент перенесли на май, а соперником Фергюсона стал Джастин Гейджи. Последний нанес американцу первое поражение за восемь лет и стал главным претендентом на титул. Нурмагомедов и Гейджи подерутся 24 октября в Абу-Даби.

Фергюсон — бывший временный чемпион в легком весе. На его счету 25 побед и четыре поражения.