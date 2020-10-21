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Президент UFC сравнил Нурмагомедова и Гэтжи

Москва24
5 часов назад
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сравнил Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи перед их поединком, сообщает "Газета. ру".
Президент UFC сравнил Нурмагомедова и Гэтжи
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Он назвал россиянина одной из самых больших звезд спорта, на которую будут смотреть всегда.
"Хабиб сейчас номер один в UFC по тому, сколько людей "играет" его профилем. Джастин считает, что у него есть стиль, чтобы победить Хабиба", – отметил он.
Уайт добавил, что не может предугадать исход поединка. По его мнению такая непредсказуемость делает бой интересным для всего мира.
Хабиб Нурмагомедов проведет титульный бой с временным чемпионом организации американцем Джастином Гэтжи 24 октября. Турнир пройдет на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.
До этого говорилось, что последним соперником Нурмагомедова может стать канадский боец Жорж Сен-Пьер. Как отметил глава UFC Дэйна Уайт, с Нурмагомедовым ранее хотел сразиться Конор Макгрегор, но в июне он заявил об уходе из спорта.
MMA,Джастин Гэтжи,Дана Уайт,Хабиб Нурмагомедов,Конор Макгрегор,Газета.Ru,
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