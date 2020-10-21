Президент UFC сравнил Нурмагомедова и Гэтжи

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Он назвал россиянина одной из самых больших звезд спорта, на которую будут смотреть всегда.

"Хабиб сейчас номер один в UFC по тому, сколько людей "играет" его профилем. Джастин считает, что у него есть стиль, чтобы победить Хабиба", – отметил он.

Уайт добавил, что не может предугадать исход поединка. По его мнению такая непредсказуемость делает бой интересным для всего мира.

Хабиб Нурмагомедов проведет титульный бой с временным чемпионом организации американцем Джастином Гэтжи 24 октября. Турнир пройдет на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.