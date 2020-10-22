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Глава UFC поделился мыслями о величии Хабиба 

Газета.Ru 3 часа назад
Глава UFC высказался о величии Нурмагомедова
Фото: ТАСС
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поделился мыслями о величии дагестанского обладателя чемпионского пояса в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает официальный аккаунт UFC Russia в YouTube.
По его мнению, если 32-летний спортсмен сумеет одолеть американца Джастина Гэтжи, тот сможет стать лучшим бойцом смешанного стиля (ММА) вне зависимости от весовой категории.

"Хабиб подходит к статусу лучшего бойца в мире. Я не знаю, сколько еще он будет драться, но то, что он уже сделал, впечатляет.

Посмотрите на него и его достижения", — сказал Уайт.

Ранее сообщалось, что полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук поддержал действующего чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова перед боем с американским бойцом Джастином Гэтжи.
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MMA , Алексей Миранчук , Дана Уайт , Джастин Гэтжи , Хабиб Нурмагомедов
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