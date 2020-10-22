Волков сделал прогноз на бой Нурмагомедова с Гэтжи 

«Это будет очень интересный бой. Если смотреть на статистику, то конечно, Хабиб выглядит в приоритете, поскольку он один из самых доминирующих бойцов UFC, не проиграл практически ни одного раунда на протяжении всей своей карьеры. Будем болеть за него, поддерживать и надеяться, что он также гладко пройдёт и своего следующего соперника», — приводит слова Волкова «Рен-ТВ».