Волков сделал прогноз на бой Нурмагомедова с Гэтжи 

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков спрогнозировал исход боя за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, защищающего свой пояс, и Джастина Гэтжи.
«Это будет очень интересный бой. Если смотреть на статистику, то конечно, Хабиб выглядит в приоритете, поскольку он один из самых доминирующих бойцов UFC, не проиграл практически ни одного раунда на протяжении всей своей карьеры. Будем болеть за него, поддерживать и надеяться, что он также гладко пройдёт и своего следующего соперника», — приводит слова Волкова «Рен-ТВ».
Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится 24 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 244.
Ранее сообщалось, что говорили Нурмагомедов и Гэтжи на пресс-конференции перед UFC 254.