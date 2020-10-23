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Хабибу пришлось полностью раздеться на взвешивании перед боем с Гейджи 

Спорт день за днем и ещё 4 5 часов назад
Хабиб Нурмагомедов уложился в вес на церемонии взвешивания перед боем с Джастином Гейджи. Об этом стало известно из соцсетей UFC.
Однако российскому чемпиону организации пришлось раздеться, чтобы попасть в лимит весовой категории. Уже второй раз подряд уроженец Дагестана прибегает к такой хитрости. Перед своим предыдущим боем — с Джастином Порье в сентябре 2019-го — Хабиб также разделся во время взвешивания.
Обман? Как Хабиб побеждает ещё до боя
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в команде спортсмена, за последние шесть дней Хабиб согнал порядка 8,5 кг. При этом утром в день взвешивания спортсмен все еще имел лишние 3 кг. Известно, что между боями Хабиб весит порядка 88 кг при лимите его весовой категории в 70 кг.
Соперник Хабиба — Джастин Гейджи — также уложился в вес. Таким образом, за сутки до боя ничто не должно помешать проведению поединка. Бой Хабиб — Гейджи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби и возглавит турнир UFC 254.
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MMA , Видео , Хабиб Нурмагомедов
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