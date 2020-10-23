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Хабибу пришлось полностью раздеться перед боем с Гейджи 

Павел Тиунов 2 часа назад
Чемпиону Ultimate Fighting Championship (UFC) в легком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову пришлось снять нижнее белье, чтобы уложиться в лимит своей весовой категории перед боем с американцем Джистином Гейджи. Запись процедуры взвешивания опубликована в YouTube.
На записи видно, что Нурмагомедов, изначально попросил двух сотрудников организации помочь ему. Мужчины принесли полотенце, за которым, как за ширмой, боец снял с себя всю одежду. После этого он взошел на весы, которые показали 155 фунтов (70,3 килограмма). News.ru сообщает, что в день взвешивания Нурмагомедов сбросил 3 килограмма. Естественный вес бойца колеблется в районе 90 килограммов.
Обман? Как Хабиб побеждает еще до боя
24 октября, как сообщал «Рамблер», на острове Яс в Абу-Даби Нурмагомедов будет защищать свой пояс в поединке против американца Джастина Гейджи. Россиянин стал чемпионом в апреле 2018 года, одолев единогласным решением судей Эла Яквинту. После этого он провел уже две защиты пояса: против Конора Макгрегора, проведя ирландцу удушающий прием в четвертом раунде, и против Дастина Порье, «задушив» его во второй пятиминутке.
Спортивные аналитики полагают, что бой с Гейджи будет особенным испытанием для Нурмагомедова в связи с недавней кончиной его отца и тренера Абудманапа Нурмагомедова. 24 апреля 57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в больницу в Махачкале. Поначалу он чувствовал себя хорошо и даже делал по утрам зарядку, несмотря на прописанный ему лежачий режим.
Впоследствии тренеру стало хуже и его положили в общую реанимацию. После того, как спустя неделю Нурмагомедову-старшему не стало лучше, было принято перевезти его в Москву. Примечательно, что долгое время отец Хабиба отказывался от прохождения теста на коронавирус. Последующее исследование показало, что Абдулманап инфицирован. 3 мая у него случился инфаркт, медики ввели его в состояние медикаментозного сна. Отец Хабиба скончался в начале июля после перенесенных инсульта и операции на сердце.
Комментарии
MMA , Видео , Конор Макгрегор , Абдулманап Нурмагомедов , Хабиб Нурмагомедов , Эл Яквинта
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