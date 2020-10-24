UFC назвал пять лучших бойцов из России 

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Матч-центр
17 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Зенит
Зенит
3 1
Сочи Сочи
Краснодар
Краснодар
3 1
Рубин Рубин
Локомотив М
Локомотив М
1 0
Уфа Уфа
17 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
1 0
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
0 2
Атлетико М Атлетико М
Реал Мадрид
Реал Мадрид
0 1
Кадис Кадис
17 октября

Бундеслига

3 из 7
Все матчи
Герта
Герта
0 2
Штутгарт Штутгарт
Хоффенхайм
Хоффенхайм
0 1
Боруссия Д Боруссия Д
Аугсбург
Аугсбург
0 2
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
17 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
2 2
Ливерпуль Ливерпуль
Челси
Челси
3 3
Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
1 0
Арсенал Арсенал
18 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ротор
Ротор
0 2
Тамбов Тамбов
Арсенал
Арсенал
1 0
Урал Урал
ЦСКА
ЦСКА
3 1
Динамо М Динамо М
18 октября

Испанская Примера

3 из 6
Все матчи
Эйбар
Эйбар
0 0
Осасуна Осасуна
Атлетик Б
Атлетик Б
2 0
Леванте Леванте
Вильярреал
Вильярреал
2 1
Валенсия Валенсия
18 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
1 1
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Шальке-04
Шальке-04
1 1
Унион Унион
18 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 1
Фулхэм Фулхэм
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
3 3
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
19 октября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
0 0
Бёрнли Бёрнли
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
0 1
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
23 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эльче
Эльче
2 1
Валенсия Валенсия
23 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Штутгарт
Штутгарт
1 1
Кёльн Кёльн
23 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
0 3
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
24 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
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Динамо М
Динамо М
14:00
Сочи Сочи
Зенит
Зенит
16:30
Рубин Рубин
Краснодар
Краснодар
19:00
Спартак М Спартак М
24 октября

Испанская Примера

3 из 4
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Барселона
Барселона
17:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Севилья
Севилья
19:30
Эйбар Эйбар
Осасуна
Осасуна
19:30
Атлетик Б Атлетик Б
24 октября

Бундеслига

3 из 5
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Бавария
Бавария
16:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Унион
Унион
16:30
Фрайбург Фрайбург
Майнц
Майнц
16:30
Боруссия М Боруссия М
24 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
14:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Фулхэм
Фулхэм
17:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
19:30
Челси Челси
25 октября

Российская Премьер-лига

3 из 3
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Урал
Урал
14:00
Тамбов Тамбов
Ростов
Ростов
16:30
Химки Химки
Ахмат
Ахмат
19:00
Уфа Уфа
25 октября

Испанская Примера

3 из 4
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Вальядолид
Вальядолид
16:00
Алавес Алавес
Кадис
Кадис
18:00
Вильярреал Вильярреал
Хетафе
Хетафе
20:30
Гранада Гранада
25 октября

Бундеслига

2 из 2
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Вольфсбург
Вольфсбург
17:30
Арминия Арминия
Вердер
Вердер
20:00
Хоффенхайм Хоффенхайм
25 октября

Английская Премьер-лига

3 из 3
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Саутгемптон
Саутгемптон
17:00
Эвертон Эвертон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
19:30
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Арсенал
22:15
Лестер Сити Лестер Сити
26 октября

Российская Премьер-лига

1 из 1
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ЦСКА
ЦСКА
19:00
Арсенал Арсенал
26 октября

Испанская Примера

1 из 1
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Леванте
Леванте
23:00
Сельта Сельта
26 октября

Бундеслига

1 из 1
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Байер
Байер
22:30
Аугсбург Аугсбург
26 октября

Английская Премьер-лига

2 из 2
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Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
20:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Бёрнли
Бёрнли
23:00
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
30 октября

Испанская Примера

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Эйбар
Эйбар
23:00
Кадис Кадис
30 октября

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1 из 1
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Шальке-04
Шальке-04
22:30
Штутгарт Штутгарт
30 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
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Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
23:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
31 октября

Российская Премьер-лига

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Рубин
Рубин
14:00
Арсенал Арсенал
Ахмат
Ахмат
16:30
Краснодар Краснодар
Спартак М
Спартак М
16:30
Ростов Ростов
31 октября

Испанская Примера

3 из 4
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Реал Мадрид
Реал Мадрид
16:00
Уэска Уэска
Атлетик Б
Атлетик Б
18:00
Севилья Севилья
Осасуна
Осасуна
20:30
Атлетико М Атлетико М
31 октября

Бундеслига

3 из 5
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Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Вердер Вердер
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Майнц Майнц
Кёльн
Кёльн
17:30
Бавария Бавария
31 октября

Английская Премьер-лига

3 из 3
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Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
15:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Бёрнли
Бёрнли
18:00
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UFC назвал пять лучших бойцов из России 

News.ru и ещё 3 2 часа назад
UFC назвал пять лучших бойцов из России
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал рейтинг лучших российских бойцов. По мнению организации, лучшим в стране на данный момент является чемпион Ultimate Fighting Championship Хабиб Нурмагомедов.
Вторую строчку в рейтинге занял Александр Волков, а третью — обладатель титула в легчайшем весе Пётр Ян. В топ-5 также попали Забит Магомедшарипов и Ислам Махачев.
Два бойца из приведённого списка выйдут в октагон в субботу, 24 октября. На турнире UFC 254 в Абу-Даби Нурмагомедову предстоит биться с американцем Джастином Гейтжи. Волкова ждёт поединок с Уолтом Харрисом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Хабиб Нурмагомедов вписался в лимит лёгкой весовой категории на взвешивании перед боем с Джастином Гейтжи. Для того чтобы вписаться в лимит 70,3 кг, Нурмагомедову пришлось снять с себя всю одежду, включая нижнее бельё. Боец за последнюю неделю согнал почти 9 кг. Джастин Гейтжи также сделал вес.
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Комментарии
MMA , Забит Магомедшарипов , Александр Волков , Хабиб Нурмагомедов , Ислам Махачев , Уолт Харрис
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