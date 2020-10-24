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Макгрегор: если Гэтжи попадёт, то вырубит Нурмагомедова

Советский спортиещё 3
5 часов назад
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор сделал прогноз на поединок действующего обладателя титула в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с временным чемпионом Джастином Гэтжи, который пройдет в рамках вечера UFC 254.
Макгрегор: если Гэтжи попадёт, то вырубит Нурмагомедова
Фото: © Josh Hedges / Contributor Gettyimages.ru© Josh Hedges / Contributor Gettyimages.ru
«Нурмагомедов будет отступать и дрожать, как он обычно это делает. Гэтжи это сразу заметит и подстроится под его джеб и позицию. У Гэтжи свой особый стиль — «нырки», которые помогут предотвратить джебы Хабиба. Также Нурмагомедов всегда высоко держит голову и Гэтжи в любой момент может попасть и вырубить его. У Гэтжи хороший рестлинг, но плохой грэпплинг. Если Нурмагомедов его уложит, то бой может закончиться в первом раунде. Я считаю, что Хабиб скорее всего победит, но если Гэтжи попадет, он его вырубит», — рассказал Макгрегор в видео для Parimatch.
Бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе между Нурмагомедовым и Гейджи пройдет в Абу-Даби 24 октября.
Ранее сообщалось, чего может добиться Нурмагомедов в случае победы над Гэтжи.
MMA,Джастин Гэтжи,Хабиб Нурмагомедов,Конор Макгрегор,
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