Макгрегор: если Гэтжи попадёт, то вырубит Нурмагомедова

«Нурмагомедов будет отступать и дрожать, как он обычно это делает. Гэтжи это сразу заметит и подстроится под его джеб и позицию. У Гэтжи свой особый стиль — «нырки», которые помогут предотвратить джебы Хабиба. Также Нурмагомедов всегда высоко держит голову и Гэтжи в любой момент может попасть и вырубить его. У Гэтжи хороший рестлинг, но плохой грэпплинг. Если Нурмагомедов его уложит, то бой может закончиться в первом раунде. Я считаю, что Хабиб скорее всего победит, но если Гэтжи попадет, он его вырубит», — рассказал Макгрегор в видео для Parimatch.