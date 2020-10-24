Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
ТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта

Хабиба обвинили в мошенничестве при взвешивании перед боем с Гэтжи

Спорт-Экспресс
2 часа назад
Диетолог-специалист в области ММА Майк Дольче заявил, что российский боец Хабиб Нурмагомедов пошел на хитрость при взвешивании перед титульным боем за пояс UFC в легком весе против американца Джастина Гэтжи. Оба соперника показали накануне 70,3 кг (155 фунтов) — и уложились в лимит.
«Во время взвешивания случилось кое-что серьезное, — приводит BJPenn.com слова Дольче. — Что именно? Когда Хабиб встал на весы, инспектор — или из-за некомпетенции, или специально — допустил огромную ошибку, которая может стоить десятки миллионов долларов. К сожалению, по моему экспертному мнению, Хабиб не уложился в требуемые 155 фунтов».
«Хабиб был первым, кто взвешивался, у него была возможность успеть сбросить лишний вес, но смотря на его попытку, я объясню, почему он не мог этого сделать, — продолжил диетолог-специалист в области ММА. — Перекладина весов идет по траектории вверх и должна сбалансироваться, когда Хабиб встает на весы. Вот, она идет вверх — это значит, что Хабиб тяжелее, чем нужно. Потом специалист двигает мерку весов в сторону, а перекладина все еще поднимается. Она не скачет и не стабилизируется в центре. Это неправильно».
MMA,Видео,Джастин Гэтжи,Хабиб Нурмагомедов,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители