«Хабиб был первым, кто взвешивался, у него была возможность успеть сбросить лишний вес, но смотря на его попытку, я объясню, почему он не мог этого сделать, — продолжил диетолог-специалист в области ММА. — Перекладина весов идет по траектории вверх и должна сбалансироваться, когда Хабиб встает на весы. Вот, она идет вверх — это значит, что Хабиб тяжелее, чем нужно. Потом специалист двигает мерку весов в сторону, а перекладина все еще поднимается. Она не скачет и не стабилизируется в центре. Это неправильно».