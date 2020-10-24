Нурмагомедов, чемпион UFC в легком весе, будет защищать пояс в главном событии UFC 254 в субботу. Накануне он и его противник встали на весы. Они показали 70,3 кг (155 фунтов), и оба бойца уложились в лимит.

Однако у фанатов в социальных сетях возникли подозрения, что должностное лицо, управляющее весами, допустило ошибку — потенциально преднамеренную. Эта ошибка якобы позволила Нурмагомедову уложиться в норму.

Майк Дольче, один из ведущих диетологов в спорте, разделяет данную точку зрения.

«Нечто весьма настораживающее произошло во время взвешивания. Что же случилось? Когда Хабиб встал на весы, инспектор — либо по своей некомпетентности, либо намеренно — совершил серьезную ошибку, которая, возможно, стоит десятки миллионов долларов», — сказал Дольче.

Эксперт заявил, что человек, управляющий весами, не позволил им уравновеситься до того, как был оглашен результат Нурмагомедова.

По его словам, перекладина весов должна была сбалансироваться, когда Хабиб встал на весы: «Она идет вверх. Это значит, что Хабиб тяжелее чем нужно. Потом специалист двигает мерку весов в сторону, а перекладина все еще поднимается. Она не подпрыгивает и не стабилизируется в центре. Это неправильно».

«К сожалению, я, как эксперт, не верю, что Хабиб мог бы достичь предела в весовой категории 155 фунтов», — резюмировал диетолог.