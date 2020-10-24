Волков нокаутировал американца на UFC 254

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Россиянин Александр Волков одержал победу над американцем Уолтом Харрисом в бою в тяжелом весе (до 120,2 кг) на UFC 254. Турнир проходит на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Волков победил техническим нокаутом во 2-м раунде, удачно попав сопернику в солнечное сплетение.

31-летний Волков улучшил свою статистику в смешанных единоборствах до 32 побед при 8 поражениях (в UFC — 6-2). Статистика 37-летнего Харриса — 13-9 (1), в UFC — 6-8 (1).

Главным боем турнира UFC 254 станет поединок между чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гейджи.