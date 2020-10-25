Нурмагомедов назвал причину завершения карьеры 

«Я пообещал маме, что это будет мой последний бой. Она не хотела, чтобы я дрался без отца», — заявил Нурмагомедов. Он заметил, что после смерти отца хотел бы проводить больше времени с матерью. «Я просто вместе с отцом хотел стать чемпионом. Если у вас есть родители, будьте рядом с ними и все», — подчеркнул он.