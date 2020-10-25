Красиво победил и заплакал: о борьбе Хабиба с Гейджи

Орёл красиво победил и заплакал. А потом – завершил карьеру!

Фото: ТАСС ТАСС

Ну вот и всё: главный турнир года в смешанных единоборствах завершился чемпионским боем в лёгком весе. Встреча Хабиба Нурмагомедова Джастина Гэтжи на UFC 254 вызывала огромный ажиотаж: именно американец казался многим болельщикам тем самым бойцом, который покончит с доминированием россиянина. Джастин по прозвищу Бриллиант начинал карьеру как борец и пообещал, что ни в коем случае не сдастся в случае болевого или удушающего приёма. Хабиб, в свою очередь, выразил надежду, что «повалит Гэтжи 100 раз» и сохранит нолик в графе поражения.

Выход спортсменов в октагон при отсутствии шумных болельщиков выглядел абсолютно обыденно. Гэтжи забрался в клетку первым под бодрый американский трек, Нурмагомедов выбрал привычную для себя песню «Дагестан». Оба бойца сумели вернуть несколько килограммов после процедуры взвешивания: габариты были приблизительно одинаковыми. Лица соперников не выражали ничего, кроме глубочайшей сосредоточенности. После представления россиянин и американец сошлись в центре октагона – бой начался.

В первую минуту не происходило практически ничего. После периода разведки Гэтжи немного осмелел и провёл пару точных ударов. Хабиб непривычно смело шёл в размены, где американец выглядел поточнее. Удары в голову Джастин совмещал с отличными лоу-киками, Орёл попадал значительно реже. Дагестанец действовал в доминирующей манере, постоянно наступая. Нурмагомедов пропускал удары, но не подавал виду: нельзя было понять, получил ли он хоть какой-то урон. На последней минуте Хабиб провёл тейкдаун, доминировал в партере, но едва не попался на болевой приём.

Второй раунд стартовал в стойке, где Хабиб вновь непривычно много пропускал. Нурмагомедов терпеливо выжидал и после очередного лоу-кика схватил американца за ногу. Хвалёная спортивная борьба американцу совершенно не помогла: Орёл буквально за несколько секунд прорвал защиту Джастина, ловко его развернул и поймал на удушающий приём «треугольник». Гэтжи обещал «не стучать», но всё-таки сделал движение рукой, которого судья не заметил. В результате невнимательности рефери Хайлайт «уснул», формально выполнил своё обещание.