Черчесов поздравил Хабиба с защитой титула 

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"С победой! Мужчина! Ты настоящий сын своего отца!" — написал он.

Напомним, что бой Нурмагомедов — Гэтжи завершился во втором раунде досрочной победой россиянина удушающим приемом.

Для Нурмагомедова эта победа стала первой после смерти его отца Абдулманапа Нурмагомедова и 29-й подряд в профессиональной карьере.

Ранее Хабиб Нурмагомедов защитил титул и объявил о завершении карьеры.