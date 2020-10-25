Черчесов поздравил Хабиба с защитой титула 

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18 октября

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Арсенал
Арсенал
1 0
Урал Урал
Ротор
Ротор
0 2
Тамбов Тамбов
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ЦСКА
3 1
Динамо М Динамо М
18 октября

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Эйбар
Эйбар
0 0
Осасуна Осасуна
Атлетик Б
Атлетик Б
2 0
Леванте Леванте
Вильярреал
Вильярреал
2 1
Валенсия Валенсия
18 октября

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2 из 2
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Кёльн
Кёльн
1 1
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Шальке-04
Шальке-04
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Унион Унион
18 октября

Английская Премьер-лига

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Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 1
Фулхэм Фулхэм
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
3 3
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19 октября

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2 из 2
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0 0
Бёрнли Бёрнли
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Лидс Юнайтед
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Вулверхэмптон Вулверхэмптон
23 октября

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1 из 1
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Эльче
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Валенсия Валенсия
23 октября

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1 из 1
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Штутгарт
Штутгарт
1 1
Кёльн Кёльн
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1 из 1
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Астон Вилла
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3 из 4
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Динамо М
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1 2
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3 из 4
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Севилья
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3 из 5
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Черчесов поздравил Хабиба с защитой титула 

Газета.Ru и ещё 28 3 часа назад
Черчесов поздравил Хабиба с защитой титула
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в Instagram поздравил чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова с победой над американским бойцом смешанных единоборств (MMA) Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

"С победой! Мужчина! Ты настоящий сын своего отца!" — написал он.

Напомним, что бой Нурмагомедов — Гэтжи завершился во втором раунде досрочной победой россиянина удушающим приемом.
Для Нурмагомедова эта победа стала первой после смерти его отца Абдулманапа Нурмагомедова и 29-й подряд в профессиональной карьере.
Ранее Хабиб Нурмагомедов защитил титул и объявил о завершении карьеры.
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MMA , Станислав Черчесов , Джастин Гэтжи , Хабиб Нурмагомедов , СБОРНАЯ РОССИИ
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