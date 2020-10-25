Как спортивный мир отреагировал на уход Хабиба

Поединок бойцов завершился досрочной победой Нурмагомедова удушающим приемом во втором раунде. Россиянин одержал 29-ю победу в карьере и продлил свою беспроигрышную серию. После боя Хабиб шокировал весь мир смешанных единоборств и объявил о своем уходе из спорта.

Макгрегор выразил уважение

Одним из первых на уход Нурмагомедова отреагировал его самый знаменитый соперник — Конор Макгрегор

"Хороший бой, Хабиб. Выражаю уважение твоему отцу и соболезнования тебе и твоей семье в связи с его смертью. С уважением, семья Макгрегоров", — написал ирландский боец.

Занимающий первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории американец Джон Джонс пообещал уступить Нурмагомедову свое место.

"Хабиб показал, почему его называют чемпионом. Пока я не забрал свою корону в тяжелом весе, уступаю тебе первое место. Наслаждайся моментом, чемпион", — написал Джонс в социальных сетях.

Позже Джонс прокомментировал и уход Нурмагомедова из ММА: "Знаю, что сегодня он невероятно гордился своим отцом и миллионами поклонников по всему миру. Пусть Бог и дальше благословит Хабиба на его пути".

Глава UFC Дэйна Уайт , отвечая на вопросы журналистов, лишь восхищался чемпионом промоушена.

"Нурмагомедов — самый жесткий ублюдок на всем свете! Стоит только в это вдуматься, ведь этот парень до сих пор не проиграл ни одного раунда! Его давление на соперников просто невероятно", — сказал Уайт на пресс-конференции.

"До сих пор в шоке"

Если победу Нурмагомедова над Гэтжи прогнозировали многие специалисты, то уход российского бойца стал неожиданностью даже для знакомых Хабиба.

"Я до сих пор нахожусь в шоке, — заявил РИА Новости боец Александр Шлеменко. — Я не ожидал увидеть тот психологический настрой, в котором прибывал Хабиб. Я давно слежу за Нурмагомедовым, за его высказываниями. Несомненно, Хабиб хотел сделать 30-0, но все его победы были на двоих — для него и его отца. Мне кажется, ему сложно будет продолжать без отца".

Сам Хабиб после боя рассказал, что принял такое решение из-за смерти отца. Он не смог сдержать слез после боя, но Гэтжи помог своему сопернику справиться с нахлынувшими эмоциями.

"У меня не было возможности обратиться к тебе раньше, но мне очень жаль, что ты потерял своего отца. Знай, только что ты заставил его гордиться", — сказал американец Нурмагомедову.

Поддержал своего друга и футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду

"Поздравляю тебя, брат! Твой отец гордится тобой", — написал Роналду в stories своего аккаунта в Instagram.

"Величайший боец"

За поединком на бойцовском острове следили не только бойцы и друзья Нурмагомедова. Внимание всего мира было приковано к поединку россиянина. Среди фанатов смешанных единоборств и персональных поклонников Хабиба нашлось немало известных людей.

"Хабиб — величайший боец, которого я когда-либо видел. Он непревзойденный. Я думал, что поединок с Гэтжи будет тяжелым, но нет. Нурмагомедов слишком хорош", — написал центровой "Юты" Руди Гобер.

Отреагировала на победу россиянина и звезда "Игры престолов" Мейси Уильямс.

"Хабиб сделал это", — написала актриса.

Евгений Малкин также не смог пропустить трансляцию UFC 254.

Хоккеист опубликовал фото плачущего Нурмагомедова, сопроводив его хештегом "этим все сказано".

Лаконичней всего события минувшего вечера описала пресс-служба промоушена.