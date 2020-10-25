Как спортивный мир отреагировал на уход Хабиба

Победа российского бойца Хабиба Нурмагомедова
над американцем Джастином Гэтжи
на турнире UFC
254 вызвала бурную реакцию самых именитых представителей смешанных единоборств и известных фанатов ММА со всего света.
Поединок бойцов завершился досрочной победой Нурмагомедова удушающим приемом во втором раунде. Россиянин одержал 29-ю победу в карьере и продлил свою беспроигрышную серию. После боя Хабиб шокировал весь мир смешанных единоборств и объявил о своем уходе из спорта.
Макгрегор выразил уважение
Одним из первых на уход Нурмагомедова отреагировал его самый знаменитый соперник — Конор Макгрегор
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"Хороший бой, Хабиб. Выражаю уважение твоему отцу и соболезнования тебе и твоей семье в связи с его смертью. С уважением, семья Макгрегоров", — написал ирландский боец.
Занимающий первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории американец Джон Джонс
пообещал уступить Нурмагомедову свое место.
"Хабиб показал, почему его называют чемпионом. Пока я не забрал свою корону в тяжелом весе, уступаю тебе первое место. Наслаждайся моментом, чемпион", — написал Джонс в социальных сетях.
Позже Джонс прокомментировал и уход Нурмагомедова из ММА: "Знаю, что сегодня он невероятно гордился своим отцом и миллионами поклонников по всему миру. Пусть Бог и дальше благословит Хабиба на его пути".
Глава UFC Дэйна Уайт
, отвечая на вопросы журналистов, лишь восхищался чемпионом промоушена.
"Нурмагомедов — самый жесткий ублюдок на всем свете! Стоит только в это вдуматься, ведь этот парень до сих пор не проиграл ни одного раунда! Его давление на соперников просто невероятно", — сказал Уайт на пресс-конференции.
"До сих пор в шоке"
Если победу Нурмагомедова над Гэтжи прогнозировали многие специалисты, то уход российского бойца стал неожиданностью даже для знакомых Хабиба.
"Я до сих пор нахожусь в шоке, — заявил РИА Новости боец Александр Шлеменко. — Я не ожидал увидеть тот психологический настрой, в котором прибывал Хабиб. Я давно слежу за Нурмагомедовым, за его высказываниями. Несомненно, Хабиб хотел сделать 30-0, но все его победы были на двоих — для него и его отца. Мне кажется, ему сложно будет продолжать без отца".
Сам Хабиб после боя рассказал, что принял такое решение из-за смерти отца. Он не смог сдержать слез после боя, но Гэтжи помог своему сопернику справиться с нахлынувшими эмоциями.
"У меня не было возможности обратиться к тебе раньше, но мне очень жаль, что ты потерял своего отца. Знай, только что ты заставил его гордиться", — сказал американец Нурмагомедову.
Поддержал своего друга и футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду
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"Поздравляю тебя, брат! Твой отец гордится тобой", — написал Роналду в stories своего аккаунта в Instagram.
"Величайший боец"
За поединком на бойцовском острове следили не только бойцы и друзья Нурмагомедова. Внимание всего мира было приковано к поединку россиянина. Среди фанатов смешанных единоборств и персональных поклонников Хабиба нашлось немало известных людей.
"Хабиб — величайший боец, которого я когда-либо видел. Он непревзойденный. Я думал, что поединок с Гэтжи будет тяжелым, но нет. Нурмагомедов слишком хорош", — написал центровой "Юты" Руди Гобер.
Отреагировала на победу россиянина и звезда "Игры престолов" Мейси Уильямс.
"Хабиб сделал это", — написала актриса.
Евгений Малкин
также не смог пропустить трансляцию UFC 254.
Хоккеист опубликовал фото плачущего Нурмагомедова, сопроводив его хештегом "этим все сказано".
Лаконичней всего события минувшего вечера описала пресс-служба промоушена.
"Король сегодня и навсегда", — подвели итог боя и, возможно, карьеры Нурмагомедова в UFC.
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