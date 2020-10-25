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Глава UFC отреагировал на победу Нурмагомедова

Спорт РИА Новости
1 час назад
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гэтжи и решение россиянина завершить карьеру.
Глава UFC отреагировал на победу Нурмагомедова
Фото: © UFC© UFC
Нурмагомедов в субботу на турнире UFC 254, который состоялся на "Бойцовском острове", удушающим приемом во втором раунде победил американца Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона промоушена в легком весе. После поединка 32-летний россиянин объявил, что уходит из спорта.
"Вот это ночка... Просто вау! Он самый жесткий парень на планете, - сказал Уайт про Нурмагомедова на пресс-конференции. - Я не говорил с ним (о решении завершить карьеры). Мы просто стояли в октагоне и слушали его речь. На взвешивании и перед боем казалось, что Хабиб был сам не свой. Но теперь... Просто вау".
Уайт подчеркнул, что Нурмагомедова стоит назвать лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовой категории.
"Знаете, пора серьезно задуматься над тем, что он может быть лучшим бойцом в истории. Не думаю, что Хабиб вернется. Когда человек хочет драться, он дерется. Когда не хочет, значит он не дерется. Давайте дадим ему немного времени. Пусть залечит раны. Я говорю не о травмах, а о его эмоциональном состоянии. Пусть он залечит раны, которые он получил, переживая смерть отца", - добавил президент UFC.
Бой против Гэтжи стал для Нурмагомедова первым после смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался 3 июля 2020 года от осложнений на фоне заражения коронавирусом.
MMA,Джастин Гэтжи,Хабиб Нурмагомедов,
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