Глава UFC отреагировал на победу Нурмагомедова

"Вот это ночка... Просто вау! Он самый жесткий парень на планете, - сказал Уайт про Нурмагомедова на пресс-конференции. - Я не говорил с ним (о решении завершить карьеры). Мы просто стояли в октагоне и слушали его речь. На взвешивании и перед боем казалось, что Хабиб был сам не свой. Но теперь... Просто вау".
"Знаете, пора серьезно задуматься над тем, что он может быть лучшим бойцом в истории. Не думаю, что Хабиб вернется. Когда человек хочет драться, он дерется. Когда не хочет, значит он не дерется. Давайте дадим ему немного времени. Пусть залечит раны. Я говорю не о травмах, а о его эмоциональном состоянии. Пусть он залечит раны, которые он получил, переживая смерть отца", - добавил президент UFC.