Массовые гулянья: Дагестан празднует победу Нурмагомедова

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Россиянин одолел американца на турнире UFC 254 и защитил чемпионский пояс промоушена в легком весе. После победы Нурмагомедов объявил о завершении карьеры

На видео, опубликованных в Instagram-аккаунте UFC Russia, видно, как эмоционально толпа празднует успех Нурмагомедова. Люди обнимаются, танцуют, сигналят из автомобилей, запускают фейерверки.

Нурмагомедов родился в дагестанском селе Сильди. За карьер в смешанных единоборствах он выиграл все 28 боев.