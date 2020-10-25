Нурмагомедов улетел из Абу-Даби после боя с Гэтжи 

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов покинул Абу-Даби. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.
"Команда вылетела из Абу-Даби в Дубай. Насчет возвращения в Россию пока информации нет", — сказал собеседник агентства.
В субботу россиянин удушающим приемом победил американца Джастина Гэтжи во втором раунде поединка на турнире UFC 254 в Абу-Даби и в третий раз защитил чемпионский пояс. По окончании боя Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.
В активе 32-летнего россиянина 29 побед и ни одного поражения.