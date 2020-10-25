«Если я скажу "для болельщиков с России", будет неправильно. Продолжаю настаивать на своём мнении: успехи Хабиба не имеют ничего общего с Россией. По крайней мере, он сам все сделал, чтобы это выглядело так», — написал Коц в телеграм-канале.
«Когда человек, в отличие от других бойцов из Дагестана никогда не выходит с российским флагом, уже возникают вопросы. А потом, когда вылезают истории с игиловскими* нашидами на страницах, с поддержкой околоигиловских* фондов, и по-прежнему упорное нежелание ассоциировать себя с российским спортом, то происходит вот какой процесс. Российские поклонники ММА перестают считать Хабиба своим», — написал Медведев.
«А жаль. Мог бы быть примером для миллионов. Но это выбор каждого», — заключил автор.
«Люди, которые носят флаги, и говорят, что представляют свою родину. В отличие от них я не насилую женщин, не бью стариков. Мне кажется, представлять страну можно и не выходя с флагом, я могу делать это по-своему. Мало поднять флаг, надо этому соответствовать».