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«Успехи Хабиба не имеют ничего общего с Россией» 

Майк Габриелян 2 часа назад
Российского бойца Хабиба Нурмагомедова раскритиковали в соцсетях за отсутствие национального триколора после победы в чемпионском поединке MMA.
Хабиб Нурмагомедов вышел на бой без российского флага, но в папахе. На это обратили внимание сразу несколько журналистов. Например, военный корреспондент Александр Коц.

«Если я скажу "для болельщиков с России", будет неправильно. Продолжаю настаивать на своём мнении: успехи Хабиба не имеют ничего общего с Россией. По крайней мере, он сам все сделал, чтобы это выглядело так», — написал Коц в телеграм-канале.

Такое мнение разделяет и журналист Андрей Медведев.

«Когда человек, в отличие от других бойцов из Дагестана никогда не выходит с российским флагом, уже возникают вопросы. А потом, когда вылезают истории с игиловскими* нашидами на страницах, с поддержкой околоигиловских* фондов, и по-прежнему упорное нежелание ассоциировать себя с российским спортом, то происходит вот какой процесс. Российские поклонники ММА перестают считать Хабиба своим», — написал Медведев.

По его мнению, Хабиб — исключительно дагестанская знаменитость, хотя и там к нему не всегда однозначно относятся.

«А жаль. Мог бы быть примером для миллионов. Но это выбор каждого», — заключил автор.

Отсутствие у Хабиба национального триколора на соревнованиях обсуждается не первый раз.
Массовые гулянья: Дагестан празднует победу Нурмагомедова
Год назад российский боец ответил критикам. Он заявил, что мало поднять флаг, чтобы представлять свою страну:

«Люди, которые носят флаги, и говорят, что представляют свою родину. В отличие от них я не насилую женщин, не бью стариков. Мне кажется, представлять страну можно и не выходя с флагом, я могу делать это по-своему. Мало поднять флаг, надо этому соответствовать».

Ранее «Рамблер» сообщал, что Хабиб эффектно победил Джастина Гэтжи на UFC 254 и защитил звание чемпиона. После этого боец заявил, что уходит из большого спорта.
*ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная в России.
Комментарии 344
MMA , Видео , Джастин Гэтжи , Александр Коц , Хабиб Нурмагомедов , Андрей Медведев
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