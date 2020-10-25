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«Семья мешает»: Хабиб скрывает возлюбленную от прессы 

Ирина Лебедева 1 час назад
«Семья мешает»: Хабиб скрывает возлюбленную от прессы
Фото: РИА Новости
Известный на весь мир супербоец, выступающий под эгидой UFC, Хабиб Нурмагомедов красиво завершил спортивную карьеру.
Хабиб, не так давно потерявший отца, который был и его личным тренером, объявил публике, что исполняет обещание, данное матери. Мама Хабиба, по его словам, попросила его больше не выходить на ринг.
Спортсмен посоветовал всем зрителям как можно больше уделять внимания своим родителям. У него осталась только мама — и теперь Нурмагомедов намерен проводить с ней как можно больше времени.
Такие благие намерения можно лишь приветствовать. Удивительно только, что Хабиб практически никогда не рассказывает о жене и детях.
И делает это он абсолютно осознанно. Более того, в сети не найти его семейных фотографий с супругой — кроме свадебных, где невеста закутана в белые одежды с головы до пят.
Так что любопытствующим приходится довольствоваться скудными сведениями, попадающими в сеть. Известно, что будущий чемпион познакомился со своей женой еще учась в школе. Они родом из одного горного села. Но семья Хабиба перебралась в город, потом спортсмен вообще некоторое время жил за рубежом.
Неизвестно, были ли какие-то договоренности между молодыми или же между их родителями — но Нурмагомедов посватался к Патимат, когда уже стал титулованным спортсменом. В пользу версии о давней договоренности свидетельствует то, что как правило, сельской местности Дагестана девушки выходят замуж очень рано. Патимат же дождалась Хабиба.

«Я считаю, что семья мешает. Кормье, например, свою семью с собой берет. Последнюю неделю, когда он сгоняет вес, все время семья рядом. Ему это помогает — мне мешает. Я считаю, что моя семья должна быть подальше от этого», — цитирует teleprogramma.pro слова Хабиба, сказанные в одном из давних интервью.

Как ранее писал «Рамблер», боец Александр Шлеменко поделился размышлениями о роли Хабиба Нурмагомедова в популяризации Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в России. "Нурмагомедов — это боец, который открыл для российского болельщика UFC в современной обработке».
Видео дня. Москвичи посмотрели бой Нурмагомедова в спортбарах
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MMA , Хабиб Нурмагомедов , Александр Шлеменко
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