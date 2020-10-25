Матч-центр
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Матч-центр
23 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эльче
Эльче
2 1
Валенсия Валенсия
23 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Штутгарт
Штутгарт
1 1
Кёльн Кёльн
23 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
0 3
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
24 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Динамо М
Динамо М
3 1
Сочи Сочи
Зенит
Зенит
1 2
Рубин Рубин
Локомотив М
Локомотив М
1 2
Ротор Ротор
24 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Барселона
Барселона
1 3
Реал Мадрид Реал Мадрид
Севилья
Севилья
0 1
Эйбар Эйбар
Осасуна
Осасуна
1 0
Атлетик Б Атлетик Б
24 октября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Бавария
Бавария
5 0
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Майнц
Майнц
2 3
Боруссия М Боруссия М
Унион
Унион
1 1
Фрайбург Фрайбург
24 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
Фулхэм
Фулхэм
1 2
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
0 0