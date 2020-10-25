«Спартак» сделал предложение Нурмагомедову

"В случае, если наш боец его изменит, то предлагаю провести бой на "Открытии Арене", где он получит лучшую поддержку 50 000 верных болельщиков. Это событие могло бы стать одним из самых ярких не только в истории UFC, но и всего российского спорта", — заявил Федун.