«Спартак» сделал предложение Нурмагомедову

Российскому бойцу, обладателю титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову предложили провести поединок на домашнем стадионе футбольного "Спартака", передает РИА "Новости".
С таким заявлением выступил председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун. Он заявил, что готов предоставить Нурмагомедову арену, если тот передумает завершать спортивную карьеру и решит провести еще один поединок.
"В случае, если наш боец его изменит, то предлагаю провести бой на "Открытии Арене", где он получит лучшую поддержку 50 000 верных болельщиков. Это событие могло бы стать одним из самых ярких не только в истории UFC, но и всего российского спорта", — заявил Федун.
На турнире UFC 254 Нурмагомедов во втором раунде одолел американского бойца Джастина Гэтжи и в третий раз защитил титул. После поединка россиянин объявил о завершении карьеры, заявив, что пообещал матери больше не драться без отца. Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер спортсмена — скончался летом 2020 года в связи с осложнениями из-за коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что назван гонорар Хабиба за бой с Гэтжи.