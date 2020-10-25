«Спартак» сделал предложение Нурмагомедову

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Самые скандальные фильмы столетия
Самые скандальные фильмы столетия Срочно смотреть ⟶
Матч-центр
18 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Арсенал
Арсенал
1 0
Урал Урал
Ротор
Ротор
0 2
Тамбов Тамбов
ЦСКА
ЦСКА
3 1
Динамо М Динамо М
18 октября

Испанская Примера

3 из 6
Все матчи
Эйбар
Эйбар
0 0
Осасуна Осасуна
Атлетик Б
Атлетик Б
2 0
Леванте Леванте
Вильярреал
Вильярреал
2 1
Валенсия Валенсия
18 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
1 1
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Шальке-04
Шальке-04
1 1
Унион Унион
18 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 1
Фулхэм Фулхэм
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
3 3
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
19 октября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
0 0
Бёрнли Бёрнли
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
0 1
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
23 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эльче
Эльче
2 1
Валенсия Валенсия
23 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Штутгарт
Штутгарт
1 1
Кёльн Кёльн
23 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
0 3
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
24 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Динамо М
Динамо М
3 1
Сочи Сочи
Зенит
Зенит
1 2
Рубин Рубин
Краснодар
Краснодар
1 3
Спартак М Спартак М
24 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Барселона
Барселона
1 3
Реал Мадрид Реал Мадрид
Севилья
Севилья
0 1
Эйбар Эйбар
Осасуна
Осасуна
1 0
Атлетик Б Атлетик Б
24 октября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
2 1
Герта Герта
Бавария
Бавария
5 0
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Майнц
Майнц
2 3
Боруссия М Боруссия М
24 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
Фулхэм
Фулхэм
1 2
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
0 0
Челси Челси
25 октября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Урал
Урал
0 0
Тамбов Тамбов
Ростов
Ростов
0 2
Химки Химки
Ахмат
Ахмат
1 0
Уфа Уфа
25 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
0 2
Алавес Алавес
Кадис
Кадис
0 0
Вильярреал Вильярреал
Хетафе
Хетафе
20:30
Гранада Гранада
25 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
2 1
Арминия Арминия
Вердер
Вердер
20:00
Хоффенхайм Хоффенхайм
25 октября

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
2 0
Эвертон Эвертон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
19:30
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Арсенал
22:15
Лестер Сити Лестер Сити
26 октября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
ЦСКА
ЦСКА
19:00
Арсенал Арсенал
26 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
23:00
Сельта Сельта
26 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Байер
Байер
22:30
Аугсбург Аугсбург
26 октября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
20:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Бёрнли
Бёрнли
23:00
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
30 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эйбар
Эйбар
23:00
Кадис Кадис
30 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
22:30
Штутгарт Штутгарт
30 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
23:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
31 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Рубин
Рубин
14:00
Арсенал Арсенал
Спартак М
Спартак М
16:30
Ростов Ростов
Ахмат
Ахмат
16:30
Краснодар Краснодар
31 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
16:00
Уэска Уэска
Атлетик Б
Атлетик Б
18:00
Севилья Севилья
Осасуна
Осасуна
20:30
Атлетико М Атлетико М
31 октября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Вердер Вердер
Кёльн
Кёльн
17:30
Бавария Бавария
Арминия
Арминия
17:30
Боруссия Д Боруссия Д
31 октября

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
15:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Бёрнли
Бёрнли
18:00
Челси Челси
Ливерпуль
Ливерпуль
20:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
1 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
12:00
Урал Урал
Химки
Химки
14:00
Зенит Зенит
Ротор
Ротор
16:30
ЦСКА ЦСКА
1 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Бетис
Бетис
16:00
Эльче Эльче
Сельта
Сельта
18:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Гранада
Гранада
20:30
Леванте Леванте
1 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
17:30
Байер Байер
Герта
Герта
20:00
Вольфсбург Вольфсбург
1 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
15:00
Саутгемптон Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
17:00
Эвертон Эвертон
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
19:30
Арсенал Арсенал

Хабибу предложили провести бой на стадионе «Спартака» 

Газета.Ru 2 часа назад
Российскому бойцу, обладателю титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову предложили провести поединок на домашнем стадионе футбольного "Спартака", передает РИА "Новости".
С таким заявлением выступил председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун. Он заявил, что готов предоставить Нурмагомедову арену, если тот передумает завершать спортивную карьеру и решит провести еще один поединок.

"В случае, если наш боец его изменит, то предлагаю провести бой на "Открытии Арене", где он получит лучшую поддержку 50 000 верных болельщиков. Это событие могло бы стать одним из самых ярких не только в истории UFC, но и всего российского спорта", — заявил Федун.

Нурмагомедов назвал причину завершения карьеры
На турнире UFC 254 Нурмагомедов во втором раунде одолел американского бойца Джастина Гэтжи и в третий раз защитил титул. После поединка россиянин объявил о завершении карьеры, заявив, что пообещал матери больше не драться без отца. Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер спортсмена — скончался летом 2020 года в связи с осложнениями из-за коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что назван гонорар Хабиба за бой с Гэтжи.
Газета.Ru: последние новости
Джонс отреагировал на просьбу Хабиба отдать ему первое место в рейтинге лучших бойцов мира Джонс отреагировал на просьбу Хабиба отдать ему первое место в рейтинге лучших бойцов мира Комментатор UFC назвал Хабиба величайшим бойцом в истории Комментатор UFC назвал Хабиба величайшим бойцом в истории Семин назвал Хабиба примером для молодежи Семин назвал Хабиба примером для молодежи
Комментарии 26
MMA , Видео , Абдулманап Нурмагомедов , Джастин Гэтжи , Хабиб Нурмагомедов , Леонид Федун , Спартак , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бой года: Хабиба обвинили в мошенничестве
Бой года: Хабиба обвинили в мошенничестве
Как спортивный мир отреагировал на уход Хабиба
Как спортивный мир отреагировал на уход Хабиба
Гэтжи назвал Макгрегора «мусором»
Гэтжи назвал Макгрегора «мусором»
Новый Хабиб поставил ультиматум главе UFC
Новый Хабиб поставил ультиматум главе UFC
Видео
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
00:13
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
00:32
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
Фигурное катание
Российский хоккеист погиб в уличной драке
01:50
Российский хоккеист погиб в уличной драке
Хоккей
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
«Спартак» сделал предложение Нурмагомедову
00:41
«Спартак» сделал предложение Нурмагомедову
MMA
Массовые гулянья: Дагестан празднует победу Нурмагомедова
03:41
Массовые гулянья: Дагестан празднует победу Нурмагомедова
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение