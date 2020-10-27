Исмаилов рассказал, почему не перешел в UFC

«В UFC было время, которое, считаю, я упустил. Было время, когда можно было дать туда газу, и я бы там навел шороху. Просто на тот момент не все было, как сейчас, слаженно. Тогда у меня много балагана было, много трудностей, которые я переживал. Еще одну трудность, как попасть в UFC, я не мог тогда себе позволить, поэтому оставил эту идею и просто занимался здесь, в России. Легче сделать здесь, чем думать — потом я поеду и сделаю там. Легче все делать на месте. Здесь сделай, потом будет легче поехать туда и сделать там, по сути. Но уже к этому времени я понимаю, что зачем мне снова что-то начинать с чистого листа», — заявил Исмаилов в интервью YouTube-каналу KonOff.