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Исмаилов рассказал, почему не перешел в UFC

RT на русском
2 часа назад
Российский боец смешанного стиля выступающий в промоушене ACA Магомед Исмаилов рассказал, почему не перешёл в UFC.
Исмаилов рассказал, почему не перешел в UFC
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В UFC было время, которое, считаю, я упустил. Было время, когда можно было дать туда газу, и я бы там навел шороху. Просто на тот момент не все было, как сейчас, слаженно. Тогда у меня много балагана было, много трудностей, которые я переживал. Еще одну трудность, как попасть в UFC, я не мог тогда себе позволить, поэтому оставил эту идею и просто занимался здесь, в России. Легче сделать здесь, чем думать — потом я поеду и сделаю там. Легче все делать на месте. Здесь сделай, потом будет легче поехать туда и сделать там, по сути. Но уже к этому времени я понимаю, что зачем мне снова что-то начинать с чистого листа», — заявил Исмаилов в интервью YouTube-каналу KonOff.
В послужном списке 34-летнего Исмаилова 16 побед, два поражения и одна ничья в профессиональной карьере в ММА.
Ранее Исмаилов ответил Минееву, обвинившему его в использовании допинга.
MMA,Магомед Исмаилов,
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