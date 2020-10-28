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Для Гейджи нашелся новый соперник

Sport24иещё 1
2 часа назад
Для американского бойца смешанного стиля (ММА) Джастина Гейджи нашелся новый соперник. О желании встретиться с ним в октагоне заявил в комментарии MMA Fighting его соотечественник Майкл Чендлер.
Для Гейджи нашелся новый соперник
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Чендлер сообщил, что сначала собирался бросить вызов другому американцу, Тони Фергюсону, но теперь думает о Гейджи.
«Большого урона от Хабиба он не получил. Я готов сразиться с ним через шесть-восемь недель», — заметил боец.
Гейджи проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в титульном поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254, который прошел 24 октября. После поединка россиянин объявил о завершении карьеры и попросил руководство UFC поставить его на первое место в обновленном рейтинге бойцов.
Чендлер — бывший чемпион Bellator. За карьеру в ММА он провел 26 поединков, одержал 21 победу и потерпел пять поражений. Гейджи провел 25 боев в смешанных единоборствах: в 22-х он победил, в трех — проиграл.
MMA,Майкл Чендлер,Тони Фергюсон,Хабиб Нурмагомедов,
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