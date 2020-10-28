«Пусть выживет сильнейший»: кто подерется за пояс Хабиба

После ухода Хабиба Нурмагомедова открытым стал вопрос о том, кто будет следующим чемпионом UFC в легком весе. "Газета.Ru" рассказывает об основных претендентах на бой за титул.

Конор Макгрегор и Дастин Порье

Ирландец и американец — в числе последних скальпов Нурмагомедова. Осенью 2018-го Хабиб в поединке века заставил сдаться Макгрегора, устроил массовую драку, получил дисквалификацию и на бой с Порье спустя год выходил уже в статусе главной звезды мировых смешанных единоборств. В преддверии своего последнего боя в карьере — с Джастином Гэтжи — Хабиб, размышляя о планах на будущее, когда перед ним еще не маячила идея ухода из спорта, сделал следующим претендентом на титул любого, кто одержит ближайшую победу над Порье.

Это уже будет не Нурмагомедов, но с кем-то из других топовых бойцов шансы у Дастина подраться за титул самые высокие.

Чуть больше года назад Порье дал Хабибу сильный и конкурентный бой, едва не задушив россиянина и отвешивая ему серьезные удары в стойке. Тем не менее надолго тогда Бриллианта не хватило, и уже в третьем раунде Дастина засабмитили удушающим. С тех пор американец провел лишь один поединок, в зрелищном противостоянии одолев Дэна Хукера и закрыв тем самым поражение от Хабиба. На текущий момент Порье занимает вторую строчку в рейтинге легковесов и имеет все основания претендовать на пояс.

Поскольку уже практически достоверно известно, что свой следующий бой Порье проведет с экс-двойным чемпионом и четвертым номером рейтинга дивизиона Конором Макгрегором, то и нелюбимый Хабибу ирландец наверняка будет в числе первым претендентов на оставленный Орлом титул. Их поединок должен состояться ориентировочно 24 января на одном из турниров UFC, хотя изначально предполагалось, что бой будет благотво