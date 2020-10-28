Бойцы UFC обвинили Хабиба в трусости

Разговоры вокруг наследия Хабиба Нурмагомедова в бойцовском мире муссируются с новой силой после того, как россиянин возглавил сводный рейтинг UFC и теперь официально является лучшим бойцом организации. Бывший многолетний лидер рейтинга паунд-фо-паунд Джон Джонс категорически не согласен с этим решением промоушена. Экс-временный чемпион в легком весе Тони Фергюсон в свою очередь заявил, что Нурмагомедов заявил о завершении карьеры из-за боязни встретиться с ним.

24 октября в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов не только провел, вероятно, лучший бой в карьере, но и сделал идеальное заявление о завершении карьеры. Напоследок чемпион UFC в легком весе попросил промоушен поставить его на первое место в рейтинге лучших бойцов — паунд-фо-паунд. До этого момента Орел так ни разу и не обогнал в главной табели о рангах Джона Джонса.

UFC прислушался к Нурмагомедову, и в обновленной версии топ-листа Хабиб оказался на первой строчке, а Джонс, недавно сложивший с себя полномочия чемпиона полутяжелого дивизиона и объявивший о намерении сменить весовую категорию, опустился на второе место. Реакция Костлявого оказалась предсказуемой, учитывая то, что сразу после просьбы Хабиба он исписал весь Twitter, перечисляя свои регалии и сравнивая их с заслугами российского бойца, а также возмутился из-за слов главы лиги Даны Уайта, который допустил, что Нурмагоемедов может называться величайшим в истории. До этого наследие Джонса и его лидерство в рейтинге (которое признавал и сам Хабиб) не подвергалось никакому сомнению.

«Это полное дерьмо. Он стал чемпионом благодаря победе над Элом Яквинтой единогласным решением судей. Эла в последнюю минуту выбрали на замену. Конор Макгрегор — единственный соперник Хабиба, которого знала широкая публика. И это катапультировало Хабиба к званию величайшего в истории. Это весело», — считает Джонс.

Нурмагомедов провел в UFC восемь лет: с 2012 года он одержал 13 побед под баннером главного бойцовского промоушена планеты и четырежды праздновал успех в титульных боях. Для сравнения, Джонс за 12 лет в организации дважды завоевывал пояс полутяжелого дивизиона и провел 11 успешных защит. Бонс действительно дрался куда чаще Хабиба, а его соперниками были все топовые бойцы, проходившие через его весовую категорию. Тем не менее в последние годы Костлявый отошел в тень — не так давно он пошел на конфликт с UFC по поводу зарплаты, желая зарабатывать столько, сколько промоушен платит Нурмагомедову. Никаких плодов Джонсу это не дало, после чего он отказался от чемпионского пояса полутяжей.

С доводами Джонса согласился бывший временный чемпион в легком весе Тони Фергюсон. По его мнению, Хабиба нельзя назвать лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории.

«Джонс действительно соображает в том, кто лучший в UFC», — сказал Фергюсон.

Также выразил солидарность с Костлявым экс-чемпион легкого дивизиона Энтони Петтис

«Джон Джонс — величайший в истории», — написал он под видео Бонса.

Тем не менее есть и те, кто считает, что Нурмагомедов заслуженно занимает первую строчку рейтинга. Так, бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Бен Аскрен допустил, что Джонс больше не мог возглавлять паунд-фо-паунд после того, насколько блекло провел два своих последних поединка — против Тиаго Сантоса и Доминика Рейеса . По мнению многих экспертов, Бонс уступил в обоих встречах.

«Я бы назвал Хабиба лучшим бойцом всех времен. Он выиграл 29 боев, не проиграв ни одного — такого еще никто не делал. Ни один из этих боев не был близким, ни один не закончился раздельным решением. Наверное, самым близким был бой с Яквинтой. А у Джонса два последних боя были очень близкими. Лично я считаю, что он в них проиграл», — подчеркнул Аскрен.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер, с которым так отчаянно хотел провести бой Хабиб, занял нейтральную позицию в вопросе лучших в истории. Канадец, к слову, большинством сам признается величайшим бойцом мира. Джонс это также отметил, сказав, что Сен-Пьер — единственный, кто мог бы составить ему конкуренцию.

«Есть много ребят, которые были величайшими. Невозможно определить величайшего всех времен. У нас всех были моменты, когда мы блистали. То, что показал Хабиб в бою с Гэтжи, придает ему статус величайшего. Когда Андерсон Силва нокаутировал Витора Белфорта, он тоже был величайшим. То же самое можно было говорить о Джонсе, когда он побеждал Даниэля Кормье или Алекса Густафссона. У Исраэля Адесаньи и Би Джей Пенна были свои моменты. Это моменты сияния, но, как и все в жизни, все имеет начало и конец.

У каждого из нас было окно, в котором мы забирали статус величайшего. Есть очень много парней, которые могут назвать себя лучшим в истории. Хабиб на все сто процентов входит в их число», — цитирует Сен-Пьера MMAFighting.

А вот у менеджера Нурмагомедова Али Абдель-Азиза не осталось сомнений относительного того, что россиянин лучше Джонса. Он, как и Аскрен, отметил доминирующую силу своего подопечного.

«Он никогда не был в нокдауне, не получал рассечений, синяков на глазу. У него никогда не было проблем ни в клетке, ни за его пределами. Один из лучших людей, каких только можно встретить. Самый доминирующий чемпион в истории UFC. В этом все дело. Он реализовал мечту и помог сделать это многим другим. Что бы ты теперь ни делал, ты король на долгие времена», — написал Абдель-Азиз.

Что же касается факта ухода Нурмагомедова, то поняли Орла далеко не все. Одним из первых, кто подверг Хабиба критике, был Фергюсон. Эль Кукуй уверен, что россиянин объявил об уходе из спорта, так как боялся встретиться с ним. Поединок Нурмагомедова и Фергюсона, напомним, срывался пять раз. В последний раз, когда они должны были встретиться, в ситуацию вмешалась пандемия, и на замену Хабибу вышел Джастин Гэтжи . Впоследствии Хайлайт одержал разгромную победу и вышел на бой с Хабибом, а Тони остался не у дел и все еще не получил нового соперника. Он рассчитывал подраться с победителем боя Нурмагомедов-Гэтжи, но теперь у UFC другие планы относительно титульной гонки в легком весе.

«Хабиб все время избегал меня, делал это неоднократно. Русские парни избегают меня, как только могут. Я сделал свою работу, а он сбежал. Чертов дагестанец сбежал, виляя хвостом. Мы встретимся с тобой еще, когда ты вернешься. Он никогда не дрался со мной. Как ты вообще можешь называть себя лучшим, если ты так и не подрался со мной? Джонс, Сен-Пьер, Сильва, Мэтт Хьюз — все эти парни гораздо лучше Хабиба!», — сказал Фергюсон.

Впрочем, трэшток Фергюсона теперь вряд ли заботит Нурмагомедова. Мало кто верит, что Хабиб передумает и вернется в октагон. Сам он признался, что много людей действительно хотели бы, чтобы он продолжал выходить и драться, но решение, по его словам, окончательное и уже принято.