«Избил карликов»: Нурмагомедову бросили вызов

Американский боец смешанного стиля Колби Ковингтон, выступающий в UFC, раскритиковал чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
По мнению американца, Нурмагомедов проводил бои не в своем весе и проиграл бы в их очном противостоянии.
"Все знают, что Хабиб между боями весит 190 фунтов (около 86 кг), я меньше него. Но я настоящий мужчина и дерусь в своей весовой категории. Я готов выйти на бой с любым соперником. Хабиб же хочет избивать только карликов", — заявил он в интервью Submission Radio.
Ковингтон также отметил, что серию без поражений российскому чемпиону не удастся сохранить в "весе настоящих мужчин".
"Здорово, что он побил кучу малышей. Сборище лилипутов. Он никогда не будет проводить бои в весовой категории для настоящих мужчин. Он знает, что если будет драться здесь, то не сохранит свой титул", — заявил американец.
В субботу российский спортсмен победил американца Джастина Гэтжи и защитил чемпионский пояс UFC в легком весе. После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.