«Избил карликов»: Нурмагомедову бросили вызов

По мнению американца, Нурмагомедов проводил бои не в своем весе и проиграл бы в их очном противостоянии.

"Все знают, что Хабиб между боями весит 190 фунтов (около 86 кг), я меньше него. Но я настоящий мужчина и дерусь в своей весовой категории. Я готов выйти на бой с любым соперником. Хабиб же хочет избивать только карликов", — заявил он в интервью Submission Radio.

Ковингтон также отметил, что серию без поражений российскому чемпиону не удастся сохранить в "весе настоящих мужчин".

"Здорово, что он побил кучу малышей. Сборище лилипутов. Он никогда не будет проводить бои в весовой категории для настоящих мужчин. Он знает, что если будет драться здесь, то не сохранит свой титул", — заявил американец.