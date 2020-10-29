История любви Хабиба и его жены 

Боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов влюблен в свою жену Патимат с детства. Об этом сообщает «СтарХит».

Нурмагомедов — уроженец села Сильди в Дагестане. Патимат — тоже. Они знакомы с детства. Тогда же боец влюбился в нее, однако поженились они лишь в 2013 году — до тех пор Нурмагомедов был сосредоточен исключительно на своей карьере. Свадьба была пышной. Лицо Патимат во время нее было скрыто под чадрой, согласно местным обычаям. В 2015-м супруга родила Нурмагомедову дочь, в 2017-м — сына, в 2019-м — еще одного сына.

Патимат, в отличие от жен многих других бойцов ММА, никогда не сопровождает мужа в поездках в места проведения боев. Нурмагомедов объяснял это тем, что семья мешает ему готовиться к бою.

«Я считаю, что моя семья должна быть подальше от этого», — отмечал он.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи удушающим приемом во втором раунде. Тем самым он одержал 29-ю победу в смешанных единоборствах при отсутствии поражений и в третий раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. После боя Нурмагомедов объявил о завершении соревновательной карьеры.

В июле Forbes представил рейтинг 40 самых успешных звезд России до 40 лет. Место в нем обеспечивают годовой доход и популярность — количество подписчиков и запросов в поисковых системах и число упоминаний в социальных сетях и средствах массовой информации. Нурмагомедов занял в списке первое место (доход — 16,5 миллиона долларов, упоминаний в СМИ и соцсетях — более 1,5 миллиона).