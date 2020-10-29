Орлов: не надо возвеличивать Нурмагомедова 

«Возвращаться ли Хабибу в спорт? Это ему решать. Если он в хорошей форме, то зачем ему заканчивать? Это его личное решение. Только не надо его возвеличивать! Этих чемпионских поясов так много, и столько этих героев. Я знаю про чемпионат мира по футболу, про рейтинги. Ну выиграл, молодец, поаплодировали. В спорте нельзя демонизировать людей. Если он выиграет пять раз, десять, победит на Олимпиаде один раз — это здорово, станет трёхкратным Олимпийским чемпионом — это супер. Он замечательный спортсмен. Выиграл — молодец, спасибо, но он не самый великий. Но его же так называют, подают его так, как самого великого. В спорте надо относиться проще, не надо, чтобы фанфары гремели в адрес одного спортсмена», — заявил Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».