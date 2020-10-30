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«Хабиб вернётся на 30-й бой. Его отец так хотел!» Президент UFC слов на ветер не бросает 

Чемпионат.com и ещё 7 3 часа назад
Дана Уайт не сомневается в том, что Нурмагомедов проведёт поединок, о котором так много говорил покойный Абдулманап.
24 октября, спустя несколько минуть после очередной защиты титула чемпиона в лёгком дивизионе на UFC 254, Хабиб заявил о завершении карьеры. Фанаты ещё переживали яркие эмоции от эффектной победа Нурмагомедова, а он недрогнувшей рукой вылил на них ушат ледяной горной водицы.
Заявление это произвело такой эффект, что даже бабушки на скамейке у подъезда обсуждают правильно Орёл поступил или нет. Наверное, даже тем счастливчикам, кто изолировался от 2020 года на райском тропическом острове, чайки в клюве принесли эту сенсационную новость. Что уж говорить о людях из индустрии ММА.
Не высказался на эту тему только ленивый. Кто-то с тоской по классным временам, кто-то с обидой на Хабиба за то, что с пяти попыток так и не удалось организовать эпическое противостояние. Кто-то напоминал о вероятном читерстве Нурмагомедова, гонявшего перед боями до 12 кг, кто-то просто счастлив от того, что теперь он — главная звезда UFC.
«Это весело»: бойцы UFC не поверили в величие Нурмагомедова
Все эти реплики были любопытны, но не несли в себе никакой практической ценности. Даже от представителей команды Хабиба сложно было ожидать сколь-нибудь сенсационных комментариев. Да они как группа шпионов 5 недель хранили такую важную, почти военную, тайну. Сложно было ожидать откровений и от менеджера чемпиона Али Абдель-Азиза, у которого это шпионское прошлое почти доказано официально.
И лишь Дана Уайт мог дать людям надежду или разбить её, как хрустальный бокал. Президент UFC держал паузу, отделываясь дежурными фразами, пока не пришёл на CBS Sports Radio. И здесь мы, наконец, услышали если не конкретику, то сдержанную уверенности Даны в том, что Хабиб вернётся, чтобы провести тот самый 30-й бой. Тот самый бой, о котором столько говорил его покойный отец, тот самый, который Абдулманап и называл наследием Хабиба.

«Я говорил с Хабибом после боя. Он был переполнен эмициями. Но я чувствую, что он вернётся и проведёт 30-й бой. Да, я думаю, он это сделает. Его отец так хотел. Каким будет это возвращение? Пока не знаю, никто не знает», — сказал Уайт.

Готовьтесь, друзья! Сейчас активируется и без того неугомонный каждую осень Тони Фергюсон, Конор Макгрегор ещё основательнее окунётся в тренировки, чтобы одолеть Порье именно в лёгком дивизионе. А Майк Чендлер будет требовать от Даны только топовых соперников, чтобы успеть набрать достаточный вес в UFC и претендовать на исторический бой экс-чемпиона Bellator против экс-чемпиона UFC. Расклад весьма любопытный, но об этом чуть позже.
О сроках возвращения думать пока рано. Можно с уверенностью рассуждать о том, что даже простой в 3 года не скажется на Хабибе отрицательно. Орёл по-прежнему будет поддерживать форму, тренируясь в зале с друзьями и близкими, которые потенциально уже в ближайшие полтора года станут элитными боцами UFC и Bellator. Хабиб и раньше не частил с боями, а предстоящий «простой» лишь укрепит его здоровье и никак не отразится на навыках.
Нам же остаётся верить и ждать. Как бы вы не относились к Хабибу, этот самый 30-й бой в его карьере станет огромным событием в мире ММА. И в конце концов Орёл сам захочет вернуться. Почему? Об этом мы порассуждаем чуть позже.
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MMA , Видео , Статьи , Дана Уайт , Конор Макгрегор , CBS
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