Президент Франции Эмманюэль Макрон — тварь, и богу следует обезобразить его лицо и лица всех его последователей. Об этом боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов заявил в своем инстаграме.

В середине октября, как сообщал «Рамблер», родившийся в Москве и получивший статус беженца во Франции чеченец обезглавил в пригороде Парижа учителя истории Самюэля Пати за то, что тот демонстрировал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийца был застрелен сотрудниками полиции, после того как отказался сдаться.

21 октября Макрон в ходе церемонии прощания с Пати заявил, что Франция будет защищать свободу и не откажется от карикатур. Некоторые приверженцы ислама остались этим возмущены. Например, Нурмагомедов опубликовал в инстаграме фотографию Макрона с отпечатком от ботинка на лице.

«Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиардов верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни и в следующей», — написал он в подписи к снимку.

Следом боец написал, что мусульмане любят пророка Мухаммеда больше, чем своих матерей, отцов, детей, жен и всех остальных близких людей, а провокации обязательно выйдут боком тем, кто их совершает, так как «конец всегда за богобоязненными».