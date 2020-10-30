Нурмагомедов прокомментировал завершение карьеры

"Сразу после [смерти отца] мне предложили бой, нужно было принять какое-то решение: или надо было завершить [карьеру], или надо было вернуться, подраться и после этого все оставить, — сказал Нурмагомедов. — Некоторые мои близкие недовольны, что я завершил карьеру, но я им говорю: "Даже если я подерусь еще десять раз, придет время, когда надо будет оставить". И это решение по-любому придет, в 32 года, или в 34, или в 35".
"Очень тяжелое решение для меня было, потому что я этим занимаюсь всю жизнь, сколько себя помню, и вот так оставить все и переформатироваться — сложная задача. Людям этого не понять, но будем стараться, что делать, будем двигаться дальше. Знаю, что не только в Дагестане очень много меня поддерживали, но и в России, по всему миру очень много болельщиков. Это груз ответственности, который заставлял беспокоиться до боя, так как у меня были травмы, серьезные травмы, я в реанимации был пять дней", — добавил спортсмен.