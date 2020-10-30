Нурмагомедов прокомментировал завершение карьеры

"Очень тяжелое решение для меня было, потому что я этим занимаюсь всю жизнь, сколько себя помню, и вот так оставить все и переформатироваться — сложная задача. Людям этого не понять, но будем стараться, что делать, будем двигаться дальше. Знаю, что не только в Дагестане очень много меня поддерживали, но и в России, по всему миру очень много болельщиков. Это груз ответственности, который заставлял беспокоиться до боя, так как у меня были травмы, серьезные травмы, я в реанимации был пять дней", — добавил спортсмен.