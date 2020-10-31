Американский боец смешанного стиля Пэрис Артис нокаутировал соперника Райана Риско на турнире Cage Fury Fighting Championship (CFFC). Видео опубликовано в Twitter -аккаунте UFC Fight Pass.

Артис завершил схватку в первом раунде, отправив соперника в нокаут ударом ногой в голову. На портале MMA Junkie этот удар назвали «пугающим». Американец добился четвертой победы подряд. В карьере Артиса еще не было поражений.