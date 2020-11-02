Хабиб высказался о силе Махачева 

Действующий обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов новой звезды своей категории.
Под постом-афишей боя Ислама Махачева и Рафаэля Дос Аньоса, 32-летний россиянин написал, что Махачев станет новой звездой легкого веса самого престижного мирового бойцовского промоушена.
Напомним, что заявленный поединок станет главным событием турнира UFC в Лас-Вегасе.
Ранее сообщалось, что украинский боксер Александр Усик высказался об обвинениях со стороны Деонтея Уайлдера в адрес Тайсона Фьюри