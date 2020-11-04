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Глава UFC: «Отец Хабиба хотел 30-0. Думаю, он может вернуться, чтобы выполнить его желание»

Ковингтон: «Хабиб, ты побил кучу лилипутов, но ты никогда не будешь драться в весе настоящих мужчин»