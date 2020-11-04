Депутат Госдумы РФ от «Справедливой России» Гаджимурад Омаров направил обращение президенту страны Владимиру Путину с предложением присвоить бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову звание Героя Российской Федерации. Об этом сообщает телеграм-канал «Кровавая барыня» и приводит скриншот документа.
«Сегодня Хабиб Абдулманапович активно популяризирует и развивает спорт, здоровый образ жизни, семейные ценности в России среди молодежи и подрастающего поколения, ведет благотворительную деятельность», — говорится в обращении депутата. «Уверен, большинство граждан Российской Федерации поддержат данную инициативу», — отмечает Омаров.
Ранее стало известно, что Путин собирается встретиться с 32-летним чемпионом UFC в легком весе Нурмагомедовым.