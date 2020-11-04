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Исмаилов объяснил критику в адрес Собчак

Sport24иещё 3
19 часов назад
Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов объяснил критику в адрес журналистки Ксении Собчак. Его слова приводит Sport24.
"Я ее оскорбил": Исмаилов объяснил критику Собчак
Фото: ТАССТАСС
Исмаилов посчитал, что Собчак, поддерживая действия президента Франции Эммануэля Макрона, оскорбляет чувства мусульман.
«Мне хотелось показать ей свободу слова, которой ей так не хватает, по всей видимости. Главное, я ее оскорбил. Она ведь этого хотела», — заявил он, добавив, что выступил бы с критикой и в адрес Макрона, если бы знал, что тот его услышит.
28 октября Исмаилов обратился к Собчак, которая поддержала президента Франции, подвергшего критике ислам из-за убийства учителя. Тогда он назвал журналистку «грязным тупым животным».
16 октября в пригороде Парижа был убит преподаватель Самюэль Пати. Преступник Абдулах Анзоров убил его и обезглавил. Террориста застрелили полицейские. После произошедшего Макрон пообещал защитить светские ценности страны от радикального ислама и указал на кризис мусульманской религии.
MMA,Магомед Исмаилов,Эммануэль Макрон,Ксения Собчак,
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