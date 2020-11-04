"Я ее оскорбил": Исмаилов объяснил критику Собчак

16 октября в пригороде Парижа был убит преподаватель Самюэль Пати. Преступник Абдулах Анзоров убил его и обезглавил. Террориста застрелили полицейские. После произошедшего Макрон пообещал защитить светские ценности страны от радикального ислама и указал на кризис мусульманской религии.