"Я ее оскорбил": Исмаилов объяснил критику Собчак

«Мне хотелось показать ей свободу слова, которой ей так не хватает, по всей видимости. Главное, я ее оскорбил. Она ведь этого хотела», — заявил он, добавив, что выступил бы с критикой и в адрес Макрона, если бы знал, что тот его услышит.
28 октября Исмаилов обратился к Собчак, которая поддержала президента Франции, подвергшего критике ислам из-за убийства учителя. Тогда он назвал журналистку «грязным тупым животным».
16 октября в пригороде Парижа был убит преподаватель Самюэль Пати. Преступник Абдулах Анзоров убил его и обезглавил. Террориста застрелили полицейские. После произошедшего Макрон пообещал защитить светские ценности страны от радикального ислама и указал на кризис мусульманской религии.