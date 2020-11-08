Боец UFC бросил тренера через бедро

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Молдавский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Романов победил бразильца Маркоса Рожерио де Лима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 13, который проходит в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Бой завершился в конце первой пятиминутки, когда Романов применил удушающий прием. Молдавский боец отметил свою победу, бросив тренера через бедро.

Видео броска выложил Instagram ESPN MMA. Напомним, что главным событием UFC Vegas 13 станет поединок бразильских бойцов MMA Тиаго Сантоса и Гловера Тейшейры.

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