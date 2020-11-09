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Махачев отказался от боя с дос Аньосом

RT на русскомиещё 24
4 часа назад
Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев не будет драться с бразильцем Рафаэлем дос Аньосом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Vegas 14.
Махачев отказался от боя с дос Аньосом
Фото: ReutersReuters
«Успокаивает лишь одно, что от предписанного нам никуда не деться. Много сил и времени потрачено было к этому бою, я находился на пике формы. Но как только начал сбрасывать вес и иммунитет начал слабеть, подхватил инфекцию, которая выведет меня из строя минимум на месяц. В этом лагере наша команда уже не единожды сталкивалась с этой инфекцией, многим пришлось отменить свои бои. Этот год был тяжёлым для моей карьеры. Очень много боев отменилось, но обещаю вам: я буду идти до конца к этому поясу, чего бы мне это ни стоило», — написал российский боец в своём Instagram.
Турнир UFC Vegas 14 состоится 14 ноября в Лас-Вегасе.
MMA,Ислам Махачев,
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