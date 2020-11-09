«Рыльце-то в пушку».бой Хабиба с Гэтжи сочли договорным

Первый чемпион UFC из России даже нашёл плюсы в этой ситуации.

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов провёл последний поединок 24 октября. С того дня минуло уже почти три недели, а страсти вокруг прощального выступления Орла не только не стихают, а обрастают новыми неожиданными историями.

И если первая информация после боя, о переломе пальца и перенесённой Хабибом свинке, была просто любопытной, то вот заявление чемпиона UFC 6 Олега Тактарова произвело эффект разорвавшейся бомбы. По сути, прославленный ветеран смешанных единоборств и один из главных российских экспертов в ММА заявил, что самый ожидаемый бой 2020 года был режиссирован. При этом он не стал называть заказчиков такого шоу и, конечно, не стал напрямую обвинять в чём-либо самого Нурмагомедова.

«Сейчас, например, из-за того, что последний бой — ну как это называется, work-fight, с одним менеджером, — мне перестали писать про полуфинал с Энтони Масиасом на UFC 6. Просто перестали писать. Вот они мне писали, а вот у них также получилось. У меня же случайно так получилось, не готовился к этому. Смит испугался, слился, сказал, что у него живот болит. Его заменили на парня, который оказался под контролем нашего менеджера. Тот ему что-то сказал, он сразу прыгнул в ноги, и я его задушил. Откуда я знал? Он прыгнул, я задушил. Подумал, что легко бой прошёл. Это реально подстава, мне это не нужно было. Я уровнем выше был, побеждал его на тренировках.

Сейчас уже никто не вспоминает, потому что понятно, что бой (Нурмагомедова и Гэтжи. — Прим. «Чемпионата») был договорной. Это очевидно. Но по мне, это нормально. Если есть возможность, если вы хорошо отработали, деньги заработали — ещё лучше. Завершил карьеру, перестанет вес гонять, здоровье сохранит. Заработал деньги, в конце концов. Я за него рад и счастлив. С другой стороны, хорошо, что все резко перестали мне что-то писать. Рыльце-то в пушку. Вот так», — сказал Тактаров.

Ну а теперь разберём всю речь Тактарова. Давно известно, что отношения ветерана ММА с болельщиками из Дагестана, мягко говоря, не безоблачны. История конфликта началась с того, что фаны Хабиба упрямо не хотели называть Олега первым чемпионом UFC из России. Когда же Тактаров отвечал на это в социальных сетях, на него обрушивался шквал комментариев. Основным аргументом хэйтеров прославленного бойца был именно поединок с Масиасом. В эпоху зарождения UFC пояс разыгрывался на одном турнире по Олимпийской системе.

В полуфинальной схватке шоу UFC 6 Тактаров за 9 секунд задушил Энтони Масиаса, причём последний просигнализировал о сдаче ещё до того, как россиянин завершил приём. По мнению многих тот бой был договорным и, как теперь фактически признал спортсмен, так оно и было, хотя на тот момент он этого не знал.

Теперь же Тактаров отметил, что его хейтеры перестали писать о том поединке, и вспоминать, что он и Масиас работали с одним менеджером. По его мнению, это продиктовано тем, что в том же положении оказался и Хабиб, чей последний соперник Джастин Гэтжи также работает с Али Абдель-Азизом.

Разница лишь в том, что Нурмагомедов узнал имя своего соперника задолго о проведении поединка, ну а Тактаров в 1995 году оказался в безвыходном положении, и не мог отказаться от схватки с противником, которого связывали отношения с тем же менеджером, что и у него.

Что же, мы не берёмся судить о том, кто прав в этой истории. По сути, упомянем лишь несколько фактов. Тактаров — действительно один из самых главных экспертов отечественных ММА и, к тому же, что важно, является независимым. Пожалуй, его сложно обвинить в том, что он пытается понравится хоть кому-то. Кроме того, по сути он и сам стал жертвой договорного боя и знает, как это работает в подобной индустрии. И наконец ещё один момент, как мы помним, Гэтжи очень лихо начал бой с Хабибом, но весь его запал иссяк за считанные минуты. И ссылаться на слабую выносливость, после того, как Джастин в мае 2020 года бил Фергюсона почти 5 раундов уже как-то и нельзя. Что стало с Джастином через четыре минуты после начала схватки с Нурмагомедовым? Пожалуй, это был один из самых интересных вопросов.

Вместе с тем, преувеличивать значение фактора менеджмента в нынешние времена также не стоит. Абдель-Азиз, при всей своей противоречивости, профессионал с большой буквы. В его рукаве столько козырных бойцов, которые к слову уже не раз бились друг с другом, что ещё одна схватка клиентов, пусть и титульная, не стала для него чем-то необычным. Как бы то ни было, повторимся, судить не нам. Возможно, через 25 лет (именно столько времени прошло с момента триумфа Тактарова), мы услышим какие-то неожиданные откровения и от Хабиба, то ли о своих победах, то ли о победах новых звёзд. История всё расставит на свои места.