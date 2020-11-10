Поединок Макгрегора и Порье находится под угрозой срыва 

Поединок между бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье находится под угрозой срыва, сообщает журналист ESPN Ариэль Хельвани . По информации источника, промоушен до сих пор не утвердил дату боя, а контракт между бойцами не подписан.

Отмечается, что причиной задержки является желание Порье заключить максимально выгодное соглашение. Хельвани напомнил, что из-за этого не состоялся поединок между Порье и американцем Тони Фергюсоном, который был запланирован на 24 октября на турнире UFC 254. Ранее сообщалось, что UFC отказал Макгрегору и Порье провести бой в полусреднем весе.