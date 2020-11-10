Руководство UFC официально подтвердило бой экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона лиги в лёгком весе Дастина Порье, сообщает MMA Fighting. Схватка пройдёт 23 января на турнире UFC 257.

Напомним, для Макгрегора эта встреча станет первой за год. В последний раз он появлялся в октагоне в январе 2020 года, когда менее чем за минуту нокаутировал Дональда Серроне , что касается Порье, то он последний раз бился в июне 2020 года. Тогда он в тяжёлом бою справился с Дэном Хукером.

Ранее сегодня сообщалось, что бой может сорваться из-за финансовых требований американца. В прошлом Дастин и Макгрегор уже встречались. В 2014 году ирландец одержал досрочную победу.