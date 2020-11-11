Названо место боя Макгрегора и Порье

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт подтвердил организацию поединка между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Пуарье, назвав предполагаемое место его проведения.
Ранее спортсмены неоднократно заявляли о желании провести очный поединок. Уайт сообщил ESPN, что Пуарье подписал контракт на бой в легком весе. Макгрегор, по сообщениям источника, пока дал устное согласие.
"Если все пойдет по плану, то 23 января и "Бойцовский остров". Однако прямо сейчас есть масса "если". Я должен посмотреть, каким будет мир в ближайшую пару месяцев", — сказал Уайт.
Макгрегор и Пуарье уже проводили поединок осенью 2014 года. Тогда победу техническим нокаутом одержал ирландец.