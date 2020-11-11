Хабиб готов вернуться ради Макгрегора

Один из самых ожидаемых поединков 2021 года утвержден. Экс-временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастин Порье все-таки согласился с гонораром за реванш со звездным Конором Макгрегором . А сразу после известий о громкой схватке менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз недвусмысленно намекнул на возвращение своего клиента в октагон. "Газета.Ru" рассказывает о новых интригах в легком дивизионе.

Накануне журналист ESPN Ариэль Хельвани опечалил поклонников ММА неприятной новостью.

По информации известного инсайдера, реванш между бывшим чемпионом UFC в двух дивизионах Конором Макгрегором и экс-обладателем временного пояса Дастином Порье мог не состояться. Но не Печально Известный готовился отказаться от яркой дуэли, а его соперник из США.

Несмотря на то, что Порье очень ждал возможности поквитаться с ирландцем (в первом противостоянии, которое прошло 27 сентября 2014 года на UFC 178, Порье проиграл Макгрегору техническим нокаутом в дебюте схватки — «Газета.Ru»), камнем преткновения стал финансовый вопрос.

«Источники сообщают, что бой Конора и Порье не утвержден. Соответственно, и контракт не подписан. Но проблема не в Макгрегоре… Он действительно хочет возобновить карьеру. Причина та же, что не позволила состояться поединку Порье — Фергюсон 24 октября на UFC 254. Вероятно, Дастин пытается заключить более выгодную сделку, переговоры зашли в тупик. Это бойцовский бизнес. В UFC сообщили, что они могут заменить Порье на Джастина Гэтжи , если Макгрегор даст на это согласие», — делился подробностями переговоров Хельвани.

К счастью для фанатов, если какие-то разногласия между руководством UFC и Дастином все же имели место, то их удалось уладить. В один вечер с громким инсайдом поединок Макгрегор — Порье II был официально подтвержден.

Супербой возглавит 257-й номерной турнир, назначенный на 23 января 2021 года. Об этом сообщает MMA Fighting. Анонс от UFC остается делом времени.

«Если все пойдет по плану, то бой Макргегор — Порье состоится на «Бойцовском острове». Однако прямо сейчас есть масса «если». Нужно посмотреть, каким будет мир в ближайшие пару месяцев», — цитирует президента UFC Дану Уайта ESPN.

Изначально Макгрегор предложил Порье биться в Дублине 12 декабря без участия UFC, а все вырученные средства отдать на благотворительность. Однако затем спортсменам напомнили о контрактных обязательствах перед организацией. В итоге 8 октября ирландец опубликовал долгожданный твит:

«Привет, Дастин! Я принял предложение UFC сразиться с тобой, но сказал им, что бой должен пройти в 2020 году. Учитывая недавние травмы, я готов драться 21 ноября, либо в декабре: 12-го или 19-го. При этом я все равно пожертвую $500 тыс. в фонд Good Fight Foundation».

Порье отреагировал молниеносно:

«Сделаем это! Добрый парень, мы потратим пожертвование на открытие академии бокса и ММА на окраине города Лафейетт (штат Луизиана, США), где мы выросли с Даниэлем Кормье (экс-чемпион UFC в двух дивизионах), чтобы у детей была возможность учиться и получать хорошие оценки».

Так или иначе, несмотря на договоренность бойцов о поединке в конце 2020-го, дату встречи подвинули на январь. А официального подтверждения боя фанатам пришлось ждать месяц. И за это время изменился расклад в легком дивизионе.

24 октября Хабиб Нурмагомедов не оставил шансов Джастину Гэтжи и, одержав 29 победу на профессиональном уровне, завершил карьеру. Смерть отца и желание проводить больше времени с матерью стали решающими факторами в размышлениях Хабиба относительно своего спортивного будущего. 29-0. Драматическое завершение великой истории.

После ухода россиянина и окончания тотального доминирования безупречного борца легкий вес оживился. Гэтжи, Тони Фергюсон Майкл Чендлер … Среди соискателей золота оказались и Макгрегор с Порье. Теперь понятно, что пояс на кону данного противостояния стоять не будет. Как понятно и то, что благодаря январскому завершению дилогии резко повысились шансы на камбэк Хабиба и вторую эпохальную встречу Орла со скандальным ирландцем.

Не верится в возвращение Хабиба в восьмиугольник? Да, слишком уж проникновенной была речь россиянина 24 октября на «Бойцовском острове». Вот только мало того, что Нурмагомедов до сих пор не освободил пояс, так еще и Али Абдель-Азиз, менеджер непобежденного чемпиона UFC, выложил пост, прямо намекающий на 30-й бой Орла и идеальный рекорд для ухода на покой.

30-0— Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) November 10, 2020

Как уж тут не вспомнить слова Уайта, изначально оставившего надежду на возвращение одного из своих главных активов в клетку.

«Он чемпион, и мы дадим ему время, чтобы он понял, чего хочет. У меня хорошее предчувствие, что он вернется. Хабиб сказал, что обсудит это со своей мамой», — говорил глава организации на пресс-конференции после UFC Fight Night 181.

Болельщикам же, как и журналистам, остается дождаться 23 января. Вряд ли реванш с Порье сможет заставить Нурмагомедова вернуться к усиленным тренировкам. Но вот новый виток соперничества с Макгрегором — это совсем другой стимул.

«Если он победит Порье в легком весе, реванш будет иметь смысл. Но если они подерутся в полусреднем весе, то как можно драться в 170 фунтах, а следующий бой проводить в 155 фунтах? Если хочешь пойти по легкому пути, то никогда не заслужишь еще одного титульного боя. Если Макгрегор будет драться в 170 фунтах — до свидания», — такие правила устанавливал новый первый номер рейтинга вне зависимости от весовых категорий.

И Макгрегор очень близок к тому, чтобы условие Хабиба выполнить.