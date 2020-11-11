Глава Bellator назвал следующего соперника Немкова 

«Не думаю, что Кори Андерсон следующим получит титульный шанс. Но, возможно, одержав ещё одну победу, он получит право на бой с чемпионом. Фил Дэвис в прошлый раз провёл отличный бой с Вадимом Немковым, так что нас ждёт реванш», — цитирует Кокера MMAJunkie.

Он отметил, что Дэвис хорошо проявлял себя, а недавно победил Лиото Мачиду.

21 августа Немков победил техническим нокаутом во втором раунде американца Райана Бейдера и стал новым чемпионом Bellator в полутяжёлом весе.